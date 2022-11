Ben on the Moon Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Loiret

Ben on the Moon Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 26 novembre 2022, Lailly-en-Val. Ben on the Moon Samedi 26 novembre, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

gratuit (on fait passer le chapeau)

Blues Jazz Folk Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ Au carrefour du blues, du jazz et du folk, Ben chante ses histoires parfois mélancoliques, drôles même lorsqu’elles sont noires, un peu moqueuses ou amoureuses, souvent dansantes et toujours illuminées d’un petit quelque chose qui donnerait envie d’être heureux, juste pour voir.

Du héros de cinéma à l’amoureux transi, en anglais dans le texte, Ben nous invite à passer un moment hors du temps, perché quelque part entre les verts paysages de l’Irlande et le New York des années 70… peut-être est-ce sur la lune ? ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lailly-en-val/

