Conférence gesticulée : Jamais sans nos portables ! Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 12 novembre 2022, Lailly-en-Val.

Conférence gesticulée : Jamais sans nos portables ! Samedi 12 novembre, 20h32 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

gratuit (on fait passer le chapeau pour soutenir la programmation de l'(h)amac)

Conférence gesticulée par Vincent Viala

Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@hamac-lailly.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/

Jamais sans nos portables !

Conférence gesticulée (1h15)

En quoi nos portables, présentés comme des outils d’émancipation individuels, entravent notre capacité collective d’agir.

Tout en démontant l’écran, Vincent Viala fait ce constat : avec ce petit bijou de technologie, nous sommes tous plongés dans le grand bain numérique… sans avoir appris à nager.

Peu à peu, il prend conscience que la piscine numérique a été très rapidement privatisée par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les Gafams. En un temps record, ces entreprises affranchies de nos lois sont devenues les plus riches de la planète. Ces fameuses Gafams qui se présentent comme de magnifiques licornes… sont des requins aux dents acérées.

Au fil de ses prises de conscience, Vincent découvre l’étendue des dégâts : la commercialisation de nos données, la géolocalisation à outrance, l’uberisation du travail, les scandales du Brexit et de l’élection de Trump via Facebook… jusqu’au crédit social chinois. L’écran de ce petit objet cache un système d’exploitation qui menace clairement notre autonomie la plus élémentaire tout comme nos modèles de société, nos cultures et nos démocraties.

——————

Réservation conseillée au 06 80 59 53 70 (par sms) ou à contact@hamac-lailly.fr

Evènement proposé par l'(H)amac.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:32:00+01:00

2022-11-12T22:00:00+01:00

café 2 la mairie