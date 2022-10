La Princesse et la Grenouille Café 2 la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

La Princesse et la Grenouille Café 2 la Mairie, Lailly en Val, 5 novembre 2022, Lailly-en-Val. La Princesse et la Grenouille Samedi 5 novembre, 20h02 Café 2 la Mairie, Lailly en Val

Chanson française Café 2 la Mairie, Lailly en Val 2 rue de la Mairie, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@cafe2lamairie.fr »}]

02 38 44 59 56 http://cafe2lamairie.fr/ https://www.facebook.com/cafe2lamairie/ Il était une fois… Une princesse qui chantait dès que le jour se levait. Et une grenouille qui jouait de la guitare dès que la nuit tombait. À une heure où la fin de la journée et le début de la nuit se rencontrent, le duo pris forme.

Ainsi la guitare acoustique de la Grenouille se mit à accompagner la voix de la Princesse sur Brassens, Polnareff, Gainsbourg, Françoise Hardy, Clara Luciani, Pomme…. On dit de la voix de la Princesse qu’elle est touchante. Et de la guitare de la Grenouille qu’elle est joyeuse, entrainante et qu’elle sait mettre l’ambiance. ——————

Réservation conseillée au 06 65 67 75 03 (par sms) ou à contact@cafe2lamairie.fr

Evènement proposé par les Tauliers.

