Nord PRIMEVERE CAF&DISKAIRE Lille, 25 novembre 2023, Lille. PRIMEVERE Samedi 25 novembre, 20h30 CAF&DISKAIRE Batteur de Ropoporose, Namdose ou encore Paradoxant, Romain prend, avec ce deuxième album solo, une nouvelle orientation musicale, plus pop et chanson évoquant parfois Tindersticks ou Aldous Harding. Ses modèles : Dominique A, Bertrand Belin ou encore Françoiz Breut, que l’on retrouve au chant sur le titre Je Suis À Découvert.

CAF&DISKAIRE 79 rue Colbert, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

