Nord JULLIAN ANGEL CAF&DISKAIRE Lille, 25 novembre 2023, Lille. JULLIAN ANGEL Samedi 25 novembre, 19h30 CAF&DISKAIRE Singer, songwriter, poète, auteur et crooner lillois depuis 2005, souvent comparé à Johnny Cash, Leonard Cohen ou Nick Cave pour le timbre de sa voix et le style dark folk qui en découle.

CAF&DISKAIRE 79 rue Colbert, 59000 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:30:00+01:00

