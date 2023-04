CAESAR SPENCER La Dame de Canton, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 12 EUR

Caesar Spencer proposera un disque célébrant la luxuriance de la pop avec des arrangements baroques et une qualité d’écriture digne des meilleurs songwriters.

L’album « Get Out Into Yourself » transcende les genres et les frontières, depuis la pop pastorale britannique (« Isn’t That What Jimi Said »), au surf-rock énergique (« Hail Caesar »), à un hommage inspiré au cinéma français (« When I Whisper In Your Ear »), en passant par des ballades de crooner cosmique (« Requiem »).

Mais surtout, « Get Out Into Yourself » est avant tout un hommage affectueux à la France, une nation qui a ravivé à elle seule l’étincelle créative de Caesar. Il est donc aussi très fier d’avoir la participation des featuring artists suivants pour ce concert: Jacqueline Taïeb, Mareva Galanter, Jean Felzine, Gilles Tandy.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/caesar-spencer/ https://www.billetweb.fr/caesar-spencer

