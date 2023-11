The Symphonic Pop-Rock Show – Revivez 40 ans de tubes ! – Tournée Zénith de Caen – Normandie, 11 février 2024, CAEN.

The Symphonic Pop-Rock Show – Revivez 40 ans de tubes ! – Tournée Zénith de Caen – Normandie. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 17:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 35.0 à 65.0 euros.

TUXEDO PROD PRESENTE CE SPECTACLE De Queen à Coldplay en passant par The Police, Beyonce, Muse, Sia ou encore U2, le concert « The Symphonic Pop-Rock Show » vous fait revivre 40 ans de tubes pop-rock en mode symphonique. Près de 2 heures de show pendant lesquelles les guitares électriques défient les violons avec un orchestre de 60 musiciens et chanteur(se) qui décloisonne les genres, bouscule les codes et abolit les frontières musicales. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 32 18 64 83 The Symphonic Pop-Rock Show

Zénith de Caen – Normandie CAEN Rue Joseph Philippon Calvados

