En 2025, Caen célèbrera son millénaire. À mille jours de ce grand événement, venez vivre un moment unique au Château de Caen, la plus ancienne forteresse médiévale d'Europe, qui vous ouvrira ses portes pour trois soirées exceptionnelles. 19h : Nocturnes gratuites des musées 21h30 : Spectacle immersif "Borealis" de l'artiste suisse Dan Acher Possibilité de se restaurer sur place

