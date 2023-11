Soupe Miso – La Nouvelle Comédie de Laurent Baffie (Tournée) THEATRE A L’OUEST CAEN, 10 février 2024, CAEN.

Soupe Miso – La Nouvelle Comédie de Laurent Baffie (Tournée) THEATRE A L'OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 19:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE SOUPE MISO Conférence théâtrale A partir de 14 ans Durée : 1h15La misogynie est apparue sur terre avec la première femme. Dès que l’homme a pu formuler sa pensée, et profitant de sa force physique, il n’a eu de cesse que d’opprimer le « sexe faible » et de le réduire à l’état d’esclave, de victime et d’être inférieur. Pendant des millénaires les femmes furent soumises, battues, brûlées, lapidées et torturées, et c’est toujours le cas aujourd’hui dans nombre de pays. Le sujet n’étant pas drôle, les auteurs ont décidé d’en rire.Aidés par trois excellentes comédiennes, ils passent en revue les états généraux de la misogynie à travers l’histoire, la littérature, la religion, et tout autre support qui ont permis à l’homme de rabaisser celle qu’il aurait dû chérir depuis la nuit des temps. Toute ressemblance avec des mecs présents dans la salle serait purement fortuite ! Metteur en scène : Laurent Baffie et Tiffany Bonvoisin Distribution : Valérie Decobert, Aurore Pourteyron, Sophie KaufmanN° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Laurent Baffie Laurent Baffie

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

27.2

EUR27.2.

