Absolutely Incorrect – Politiquement Incorrect ! THEATRE A L’OUEST CAEN, 9 janvier 2024, CAEN.

Absolutely Incorrect – Politiquement Incorrect ! THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2024-01-09 à 21:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Absolutely Incorrect réunit sur scène la crème de l’humour incisif et mordant ! Une soirée politiquement incorrecte où se côtoie le rire corrosif, irrévérencieux, et, pourquoi pas engagé…Un humour libérateur et sans tabou sur des thèmes qui interpellent, savoureux et piquants à la fois.Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm[Depuis cinq ans, les plateaux d’humour « Absolutely » sont devenus incontournables et mettent en lumière les humoristes les plus doués de leurs générations, tous styles et âges confondus.] Absolutely Incorrect – Politiquement Incorrect !

Votre billet est ici

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

29.2

EUR29.2.

Votre billet est ici