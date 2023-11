Je T’aime à L’italienne et à L’algérienne – Tournée THEATRE A L’OUEST CAEN Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Je T’aime à L’italienne et à L’algérienne – Tournée THEATRE A L’OUEST CAEN, 31 décembre 2023, CAEN. Je T’aime à L’italienne et à L’algérienne – Tournée THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 40.5 à 40.5 euros. Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. Date du 22/09/2023 reportée au 20/01/2024 à 21h00Date du 23/09/2023 reportée au 21/01/2024 à 21h00Les billets restent valablesSeulement Carlo a oublié de dire à Farid qu’il sort avec sa soeur Aïcha depuis 2 ans ! Comme les deux amoureux ont décidé de se marier, Carlo va avouer sa relation secrète à son meilleur ami. Mais l’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre. Je T’aime à l’Italienne et à l’Algérienne Je T’aime à l’Italienne et à l’Algérienne Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados 40.5

