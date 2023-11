Valérie Roumanoff & Mathieu Vervisch ce n’est pas de Votre Faute THEATRE A L’OUEST CAEN Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Valérie Roumanoff & Mathieu Vervisch ce n’est pas de Votre Faute THEATRE A L’OUEST CAEN, 17 décembre 2023, CAEN. Valérie Roumanoff & Mathieu Vervisch ce n’est pas de Votre Faute THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 17:00 (2023-12-17 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir coupable? ou de faire des reproches à ceux que vous aimez? ou peut-être les deux? Ce spectacle vous permettra de vous débarrasser enfin de cette culpabilité inutile qui nous gâche la vie! Après avoir accompagné plusieurs milliers de personnes à aller mieux, Valérie Roumanoff a à cœur de partager sa connaissance de la psyché humaine avec le plus grand nombre. L’humour est un élément essentiel de ce spectacle original dont vous ressortirez le cœur léger et le sourire aux lèvres. Le deuxième ingrédient important de cette recette inédite est l’hypnose. En effet, deux mini-séances d’expérimentation vous seront proposées au cours de ce spectacle qui se veut aussi drôle que thérapeutique. Valérie Roumanoff Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados 23.0

EUR23.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu THEATRE A L'OUEST CAEN Adresse 8 QUAI VENDEUVRE Ville CAEN Departement Calvados Lieu Ville THEATRE A L'OUEST CAEN latitude longitude 49.183853082713384;-0.3575540622523743

THEATRE A L'OUEST CAEN CAEN Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/