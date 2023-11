Herve Barbereau L’Hypnose A Travers Le Temps THEATRE A L’OUEST CAEN Catégories d’Évènement: Caen

Hervé Barbereau dans L'hypnose à travers le temps

Après « Hypnosis », venez découvrir le nouveau spectacle d'Hervé Barbereau : « L'Hypnose à travers le temps » !

Une fois hypnotisé, vous traverserez les siècles, des origines de l'hypnose à nos jours, sous l'oeil bienveillant d'Hervé qui mène d'une main de maître ce spectacle où l'humour et les anecdotes s'entremêlent.

Auteurs : Hervé Barbereau, Jacky Matte
Artiste : Hervé Barbereau

THEATRE A L'OUEST CAEN
7 décembre 2023, 21:00
8 QUAI VENDEUVRE, CAEN
Tarif : 22.0 euros

