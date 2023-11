Kosh THEATRE A L’OUEST CAEN, 25 novembre 2023, CAEN.

Kosh THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-16 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Le Théâtre Musical de Pibrac (L-R-21-388 / L-R-21-390) présente ce spectacle Energie et humour contagieux des pré-ados aux grands-parents avec le touchant beatboxer, Kosh.KOSH est un artiste multiple et inclassable, reconnu tout d’abord pour son incroyable talent de beatboxer. Il met aujourd’hui cet art au service de son premier seul en scène qui mêle récits de vie, humour et forcément… bruitages ! Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit, KOSH nous raconte avec drôlerie et tendresse son parcours de vie peu banal, la découverte du beatboxing et son désir de succès… Mais sa route est semée d’embûches. Ainsi à travers ses voyages et anecdotes, Kosh nous propose un spectacle tout public, hilarant et novateur. Il partage également son talent au quotidien sur les réseaux sociaux et compte plus d’1 million d’abonnés sur TikTok et plus de 80 000 sur Instagram. Faut pas louper l’Kosh ! Distribution Direction artistique : Pascal Légitimus Mise en scène : Etienne de Balasy Artiste : Kosh A partir de 6 ans Durée : 1h15Sur présentation de justificatifs : Le tarif réduit accordé pour les étudiants et moins de 26 ans, les plus de 60 ans et les demandeurs d’emploiTarif enfant : moins de 12 ans Réservation PMR : 05 61 07 12 11 Kosh

Votre billet est ici

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

23.0

EUR23.0.

