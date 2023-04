La Sirene A Barbe Le Drag Show De La Sirène THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN Catégories d’Évènement: Caen

La Sirene A Barbe Le Drag Show De La Sirène THEATRE A L’OUEST CAEN, 20 mai 2023, CAEN. La Sirene A Barbe Le Drag Show De La Sirène THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 23:00 (2023-05-20 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros. Découvrez le Drag-Show de La Sirène, où nos fabuleuses Dragqueens vous transportent dans un univers glamour, sexy et impertinent, où la performance vocale, physique et humoristique atteint des sommets éblouissants ! Nos artistes vous offrent une soirée inoubliable, où la sensualité subtile se mêle à l’humour grinçant et aux paillettes qui scintillent de toutes parts. Préparez-vous à être éblouis par des numéros à couper le souffle, des costumes époustouflants et une ambiance électrisante qui vous fera danser sur votre siège ! Le Drag-Show de La Sirène : le spectacle qui va vous faire oublier tous les autres ! Artistes : Diva Beluga, Sweety Bonbon, Alonso Gyne, Edgar Falzar La Sirene A Barbe Le Drag Show De La Sirène Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados 28.2

