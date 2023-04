Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN Catégories d’Évènement: Caen

Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST CAEN, 21 avril 2023, CAEN. Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 19:00 (2023-04-19 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Spectacle d’humour et de magie. Cet enfant terrible de la magie s’en amuse avec classe et parfois même arrogance. Clement Blouin est un drôle de magicien qui a 70 minutes pour faire disparaitre tous les objets présents sur scène. Je me demande souvent si l’enfant que j’étais a bien changé ? Pourquoi être aussi grand quand on est magicien ? Pourquoi les gens bizarres se mettent toujours au premier rang de mes spectacles ? Clément Blouin Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados 22.0

