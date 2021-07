Caen Caen Caen, Calvados Caen plage : festival des Belles Rives Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Caen plage : festival des Belles Rives Caen, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Caen. Caen plage : festival des Belles Rives 2021-07-09 – 2021-07-11 Quai Hamelin Centre commercial les Rives de l’Orne

Caen Calvados Dans le cadre de l’opération Caen Plage, les Rives de l’Orne organise une nouvelle édition du festival les Belles Rives !

Vous pourrez profiter des concerts gratuits sur l’esplanade du centre dans une ambiance estivale les pieds dans le sable :

Jeudi 09 juillet de 18h à 22h :

• Charlotte Fever • Annael

Vendredi 10 juillet de 18h à 22h :

• Ottis Coeur

Samedi 11 juillet de 16h00 à 21h00 :

• Julien Granel • The YD

Plus d’informations sur la page facebook. Dans le cadre de l’opération Caen Plage, les Rives de l’Orne organise une nouvelle édition du festival les Belles Rives ! Vous pourrez profiter des concerts gratuits sur l’esplanade du centre dans une ambiance estivale les pieds dans le… +33 2 31 78 59 72 http://www.rivesdelorne.com/ Dans le cadre de l’opération Caen Plage, les Rives de l’Orne organise une nouvelle édition du festival les Belles Rives !

Vous pourrez profiter des concerts gratuits sur l’esplanade du centre dans une ambiance estivale les pieds dans le sable :

Jeudi 09 juillet de 18h à 22h :

• Charlotte Fever • Annael

Vendredi 10 juillet de 18h à 22h :

• Ottis Coeur

Samedi 11 juillet de 16h00 à 21h00 :

• Julien Granel • The YD

Plus d’informations sur la page facebook. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Quai Hamelin Centre commercial les Rives de l'Orne Ville Caen lieuville 49.0559#-0.2149