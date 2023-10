VILLE DANSÉE avec la compagnie de danse CIE Noesis (action portée par le CAUE du Calvados). Caen, Place Gardin Caen, 14 octobre 2023, Caen.

VILLE DANSÉE avec la compagnie de danse CIE Noesis (action portée par le CAUE du Calvados). Samedi 14 octobre, 14h00 Caen, Place Gardin Gratuit, sur inscription

Venez stimuler la capacité ludique d’un espace public ! Dansez et jouez pour percevoir la densité urbaine autrement. Autorisez-vous à faire autre chose que le traverser, interrogez-le par la danse ! Et voyez de quelle manière il interroge votre corps et vos perceptions en retour. Par une approche corporelle originale, développez d’autres perceptions afin de vivre autrement les espaces de la ville – en particulier ceux qui sont délaissés, mal pensés, en friches et qui fonctionnent en deçà de leurs possibles. Que peut-on spontanément y inventer ?

Tout public

Date à retenir : le samedi 14 octobre 2023 de 14 h à 16 h

Lieu : Caen, place Gardin (RDV devant la fontaine)

Pour qui ? : tout public, 26 personnes maximum

Durée : 2 h, gratuit

Pour vous inscrire : https://urlz.fr/nM9H

Caen, Place Gardin Place Gardin, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

CAUE du Calvados