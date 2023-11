Open de Tennis de Caen 2023 PALAIS DES SPORTS Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Open de Tennis de Caen 2023 PALAIS DES SPORTS, 10 décembre 2023, CAEN. Open de Tennis de Caen 2023 PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 14:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 9.3 à 13.8 euros. LE TENNIS CLUB DE CAEN PRESENTE L’OPEN DE TENNIS DE CAEN 2023 En déménageant dans le nouveau Palais des Sports de Caen la Mer, l’Open de Caen entre dans une nouvelle dimension ! Un magnifique écrin totalement pensé pour le sport de très haut niveau et prêt à accueillir de nouveaux champions et championnes du tennis mondial. Venez découvrir l’Open de Caen comme vous ne l’avez jamais vu !Réservation P.M.R. : 02 31 73 27 02 Votre billet est ici PALAIS DES SPORTS CAEN 21 Rue Joseph Philippon Calvados 9.3

Détails
Catégories d'Évènement:
Caen, Calvados
Autres
Lieu
PALAIS DES SPORTS
Adresse
21 Rue Joseph Philippon
Ville
CAEN
Departement
Calvados

