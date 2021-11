Caen, les statues font leur cinéma Caen, 8 décembre 2021, Caen.

Caen, les statues font leur cinéma Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre Caen

2021-12-08 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-08 19:30:00 19:30:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

Caen Calvados

Avec Corinne Joimel, guide-conférencière, partez à la rencontre des statues dans l’espace public, n’hésitez pas à ouvrir le dialogue, elles vous répondront certainement. Une visite pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine. Devenez à votre tour acteur et donnez vie et voix aux statues de Caen.

Une visite originale, ludique, et poétique.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/caen-les-statues-font-leur-cinema-rendez-vous-decouverte.html

