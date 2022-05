TURFU Festival Le Dôme Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

TURFU Festival Le Dôme, 5 octobre 2020 10:00, Caen. 5 – 10 octobre 2020 Sur place Evènement gratuit, sur inscription uniquement https://turfu-festival.fr Le TURFU Festival (5/10 octobre, Caen) est devenu en 5 ans le rendez-vous incontournable de la recherche participative et de l’innovation ouverte, invitant à explorer et réinventer le monde de demain. Pour la 5e année consécutive, le TURFU Festival, premier festival français dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte, s’installe au Dôme, à Caen, du 5 au 10 octobre. Objectif : permettre au plus grand nombre d’imaginer, de contribuer, de tester et de critiquer les technologies et les innovations d’aujourd’hui et de demain. La pandémie et la crise actuelles posent de nombreuses questions notamment sur la santé, l’environnement, ou encore l’usage du numérique et sur les décisions prises par les pouvoirs publics. Face au besoin d’agir, à l’urgence de se mobiliser pour définir les évolutions sociétales, le TURFU Festival, par son essence même de laboratoire vivant de co-création, souhaite apporter sa contribution. Ainsi, pendant 6 jours, au travers d’ateliers, de soirées et de rencontres, les citoyen.ne.s sont invité.e.s à prendre une part active dans les réflexions qui animent notre société aux côtés de chercheurs, d’entrepreneurs, d’artistes, d’associations et des grand.e.s témoins du festival. A la fois insolente, essentielle, exigeante, artistique, anecdotique, primordiale, futile ou vitale, toute la programmation de l’édition 2020 est à retrouver sur : https://turfu-festival.fr/agenda/ Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel – 14 000 Caen 14000 Caen Calvados lundi 5 octobre 2020 – 10h00 à 23h00

mardi 6 octobre 2020 – 10h00 à 23h00

mercredi 7 octobre 2020 – 10h00 à 23h00

jeudi 8 octobre 2020 – 10h00 à 23h00

vendredi 9 octobre 2020 – 10h00 à 23h00

samedi 10 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Le Dôme Adresse 3 esplanade Stéphane Hessel – 14 000 Caen Ville Caen lieuville Le Dôme Caen Departement Calvados

Le Dôme Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

TURFU Festival Le Dôme 2020-10-05 was last modified: by TURFU Festival Le Dôme Le Dôme 5 octobre 2020 10:00 caen Le Dôme Caen

Caen Calvados