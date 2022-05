Colloque “Transition écologique dans le Calvados… L’eau au coeur d’un territoire résilient” Le Dôme, 24 septembre 2020 09:00, Caen.

Jeudi 24 septembre 2020, 09h00 Sur place Sur inscription, 15 euros 0231155960, communication@caue14.fr, http://caue14.com/2020/03/11-juin-colloque-pratique-sur-la-transition-ecologique/

Le CAUE du Calvados organise ce 24 sept une journée de formation à travers un colloque sur le thème du changement climatique, de la transition écologique et de l’eau comme source de développement…

Rendez-vous au Dôme à Caen ce jeudi 24 septembre de 9h à 18h pour une journée de sensibilisation et de formation sur le thème du changement climatique et de la transition écologique. La problématique sera traitée à l’échelle du Calvados et à travers la question de l’eau au cœur d’un territoire résilient.

En effet, la gestion de l’eau sur notre territoire est à la fois un risque et une ressource, une contrainte et un atout !

Ce colloque pratique propose d’apporter aux élus, techniciens et professionnels, des réponses concrètes pour faire de l’eau une source de développement et d’innovation mais aussi anticiper les évolutions urbaines et paysagères qui seront induites par le changement climatique.

Au programme :

Tables rondes, expertises et retours d’expériences de professionnels reconnus et d’élus impliqués sur les thèmes suivants :

Comment le territoire s’est-il adapté par le passé ?

A quels scénarios devra-t-il s’adapter à l’avenir ?

Comment atténuer l’inondabilité ?

Comment le paysage peut-il participer à la transition écologique ?

Comment peut-on intégrer l’eau dans la conception d’une ville résiliente ?

Invité d’honneur : Agence TER

Intervenants :

Ministère de la transition écologique et Solidaire,

Service Archéologique du Conseil Départemental du Calvados,

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Normandie,

Direction départementale des Territoires et de la Mer

Agence de l’Eau Seine-Normandie,

Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat Normand,

Caisse Centrale de Réassurance,

Conservatoire du Littoral de Normandie,

et de nombreux concepteurs.

Pour participer, merci de compléter et de nous renvoyer le bulletin d’inscription en ligne http://caue14.com/wp-content/uploads/2020/07/invitation-COLLOQUE-.pdf .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

