Caen le Chat s’expose ? Caen, 4 octobre 2021, Caen.

Caen le Chat s’expose ? 2021-10-04 – 2022-01-31 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados Caen

Une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge le plaisir de l’exposition Le Chat déambule à Caen.

Durant le confinement, Philippe Geluck a produit des dizaines de toiles et de dessins qui composent pour partie cette exposition inédite.

On y retrouve : dessins à l’acrylique en relation avec Le Chat déambule , dessins à l’encre de Chine, toiles, résines petit format des sculptures monumentales, sérigraphies et éditions numérotées ainsi que quelques œuvres vidéo et sonore.

Avec l’humour et la poésie qui le caractérisent, Philippe Geluck s’adonne à un exercice qu’il adore : rendre hommage, parodier ou commenter ses illustres confrères – Picasso, Botero, Soulages, César… – au travers du Chat et de ses considérations sur l’art.

Tarifs :

4 € / Entrée gratuite pour les Caennais, moins de 18 ans et demandeurs d’emploiSalle du Scriptorium

Les accueils de l’Office de Tourisme de Caen la Mer (bureau de Caen) et de la Mairie de Caen disposeront de produits dérivés autour de l’exposition et de ce personnage drôle et emblématique.

Une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge le plaisir de l’exposition Le Chat déambule à Caen.

Durant le confinement, Philippe Geluck a produit des dizaines de toiles et de dessins…

https://caen.fr/actualite/philippe-geluck-presente-le-chat-en-grand-format

Une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge le plaisir de l’exposition Le Chat déambule à Caen.

Durant le confinement, Philippe Geluck a produit des dizaines de toiles et de dessins qui composent pour partie cette exposition inédite.

On y retrouve : dessins à l’acrylique en relation avec Le Chat déambule , dessins à l’encre de Chine, toiles, résines petit format des sculptures monumentales, sérigraphies et éditions numérotées ainsi que quelques œuvres vidéo et sonore.

Avec l’humour et la poésie qui le caractérisent, Philippe Geluck s’adonne à un exercice qu’il adore : rendre hommage, parodier ou commenter ses illustres confrères – Picasso, Botero, Soulages, César… – au travers du Chat et de ses considérations sur l’art.

Tarifs :

4 € / Entrée gratuite pour les Caennais, moins de 18 ans et demandeurs d’emploiSalle du Scriptorium

Les accueils de l’Office de Tourisme de Caen la Mer (bureau de Caen) et de la Mairie de Caen disposeront de produits dérivés autour de l’exposition et de ce personnage drôle et emblématique.

dernière mise à jour : 2021-09-24 par