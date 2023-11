Alltta – Tounée LE CARGO, 24 novembre 2023, CAEN.

Alltta – Tounée LE CARGO. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 24.9 à 24.9 euros.

LE BRISE GLACE 12 LD191429 3 LD191430 LD191432 L’inclassable duo franco-californien formé par 20syl et Mr. J. Medeiros revient sur le devant de la scène ! Le groupe n’a de cesse de repousser les limites du hip-hop et de la musique électronique : les textures organiques et des rythmiques du beatmaker Nantais rencontrent le flow chirurgical et la poésie du rappeur de Los Angeles dans une collaboration pleine de complicité. Spaced Out Krew, Westbrook et Maé Rojas ont formé un groupe live CEEOFUNK et ont produit des heures de jams boogie funk psychédéliques de 2020 à aujourd’hui. Du funk déviant vraiment inspiré pour les freaks, tout simplement nasty sexy, surprenant à tous les niveaux… AllttA

Votre billet est ici

LE CARGO CAEN 9 COURS CAFFARELLI Calvados

24.9

EUR24.9.

