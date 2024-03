Caen Japan Pop Show Parc des expositions Caen, samedi 13 avril 2024.

Caen Japan Pop Show Parc des expositions Caen Calvados

Samedi

La Japan Pop Show est un événement annuel qui réunit les passionnés dans plus de 20 régions de la France de la culture pop japonaise depuis 2022.

Avec une programmation diversifiée et des invités d’envergure, la Japan Pop Show s’est imposée comme l’événement incontournable de la scène culturelle.

L’événement vise à offrir une expérience unique, éducative et divertissante à tous les amateurs de la culture japonaise avec la présence cette année de Legion normandeMiouSoheiTaikoTeddy parkerConcours cosplayEmmanuel karsenGroupe shiganshinaZeppin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Parc des expositions 3 Rue Joseph Philippon

Caen 14000 Calvados Normandie contact@japanpopshow.eu

L’événement Caen Japan Pop Show Caen a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Caen la Mer