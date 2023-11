L’Opéra GRAND AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE, 10 février 2024, CAEN.

L’Opéra GRAND AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 32.5 à 37.5 euros.

ASSOCIATION CHOREGRAPHIQUE DES JEUNES TALENTS (2-103666) PRESENTE en reprenant pour fil rouge l’histoire du Fantôme de l’Opéra, plongez dans les coulisses de tout ce que l’Opéra de Paris vous inspire. Intrigues, magie, coulisses, envers du décors, joyaux du Ballet français, grandes figures iconiques, l’Opéra de Paris a toujours su cultivé sa part de magie et de mystère. La scène de l’Opéra a vu passer des monstres sacrés, l’atmosphère laisse filer de nombreux fantômes artistiques, réels ou imaginaires. Rentrez à l’Opéra et laissez vous guider par ce fantôme chorégraphique. Mis en scène par François MAUDUIT, ancien élève de l’école de danse de l’Opéra de Paris, et entouré de nombreux danseurs solistes internationaux, ce spectacle rendra hommage à travers une création originale à tout un univers magique et fantasmagorique.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0231389206 François Mauduit

Votre billet est ici

GRAND AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE CAEN 1, Rue Carel Calvados

32.5

EUR32.5.

Votre billet est ici