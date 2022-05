XXe siècle etc. / 9e cycle de conférences ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

XXe siècle etc. / 9e cycle de conférences ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 3 décembre 2020 18:30, Caen

3 et 10 décembre 2020

Lien vers la visioconférence sur le site du FRAC Normandie Caen https://www.fracnormandiecaen.fr/evenements/235/xxe-siecle-etc-9e-cycle

"Où l'art a-t-il lieu ? Éléments pour une histoire de l'exposition" par Christian Bernard, directeur du Printemps de Septembre.

Une proposition du Frac Normandie Caen, de l'Artothèque, Espaces d'art contemporain et de l'école supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg.

Il se pourrait que l'exposition d'art soit une forme qui touche à sa fin historique. Elles sont pourtant innombrables aujourd'hui et largement fréquentées par les classes moyennes cultivées. Si la chouette de Minerve, selon Hegel, ne s'envole qu'à la nuit tombée, on comprend alors l'exposition soit longtemps demeurée le trou noir de l'histoire de l'art. C'est au moment où l'on peut sentir son obsolescence que son historiographie se constitue et s'institue. Il s'agira d'évoquer certains traits de cette histoire encore balbutiante, d'en présenter des cas exemplaires dans l'époque moderne et contemporaine et, en particulier, à l'époque des auteurs d'exposition (commissaires et artistes curateurs).

Conférences 4 et 5/5

Jeudi 3 décembre, 18h30 : “À propos de Marcel Duchamp et de l’exposition.”

Jeudi 10 décembre,18h30 : “Quelques cas singuliers : Von Hier Aus, Feux pâles, Rolywholyover, Uncanny, etc.”

Visioconférences. Retrouvez les vidéos des deux premières conférences sur notre chaîne Youtube :

