SUSPENDU / Terrine + David Neau ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 27 novembre 2020 20:30, Caen.

Vendredi 27 novembre 2020, 20h30 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19 https://www.esam-c2.fr/Impressions-multiples-426?var_mode=calcul

Soirée inaugurale du Label CC

NOTE NOVEMBRE 2020 : conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les événements culturels sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Concerts le vendredi 27 novembre à 20h30

Dans le cadre d’Impressions multiples, le salon de l’édition contemporaine.

Auditorium de l’ésam – Site de Caen

Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.

Le label CC, label de musique expérimentale de l’ésam Caen/Cherbourg créé par Nicolas Germain et Lina Hentgen, programme des artistes dont le terrain d’investigation est la matière sonore et sa physicalité, mettant ainsi en lumière une scène musicale foisonnante, intransigeante et sauvage.

À l’occasion d’Impressions multiples, le label CC sort son premier album : Mariachi et Kasper T. Toeplitz, deux live enregistrés le 7 mai 2019 dans le cadre du festival ]interstice[, et propose les concerts de Terrine aka Claire Gapenne et de David Neaud.

Claire Gapenne est une artiste musicienne qui se produit sur la scène expérimentale depuis 2012 et prône une musique libre et sans étiquette. À partir de 2013, elle monte le projet solo Terrine avec lequel elle tourne et développe une musique spontanée et immédiate, entre no-wave, no-techno et musique improvisée.

David Neaud s’intéresse essentiellement à l’art audio et plus précisément aux propriétés physiques et aux instabilités internes des sons avec lesquels il joue. Basés sur une technologie low tech, ses dispositifs de concert bricolés sont des laboratoires sonores évoquant tables de mixage archaïques et synthétiseurs primitifs, largement ouverts au hasard et à l’accident.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

vendredi 27 novembre 2020 – 20h30 à 22h30