Stage de pratique artistique Avril 2022 – Totem, avec Charlotte Paul ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 11 avril 2022 09:30, Caen. 11 et 12 avril Sur place Tarif : 48€ https://www.esam-c2.fr/Stages Pour les 8-10 ans, 12h, les 11 et 12 avril Totem

Pour les 8-10 ans, avec Charlotte Paul

Lundi 11 et mardi 12 avril 2022 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (12h)

Tarif : 48€

Site de Caen Après un temps d’observation et d’échanges autour de références historiques et artistiques, nous allons créer des sculptures inspirées de totems, mêlant argile et matériaux divers. La forme imposée du totem nous obligera à prêter attention à l’équilibre de la sculpture, mais aussi à la manipulation des matériaux. ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados lundi 11 avril – 09h30 à 16h30

mardi 12 avril – 09h30 à 16h30

