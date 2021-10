Soirée LABEL CC ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 14 octobre 2021 19:00, Caen.

Jeudi 14 octobre, 19h00 Sur place https://www.facebook.com/events/306993434520808

Soirée de rencontres/performances avec Lionel Fernandez et Hendrik Hegray

Soirée de rencontres/performances avec Lionel Fernandez et Hendrik Hegray le 14 octobre 2021 à 19h.

ésam Caen/Cherbourg, site de Caen.

Dans le cadre du festival ]interstice[15 qui se déroule du 5 au 17 octobre 2021.

Cette soirée sera aussi l’occasion de la sortie des deux premiers albums vinyles du LABEL CC avec Kasper Toeplitz, Mariachi aka Nina Garcia, David Neaud et Terrine aka Claire Gapenne. Collection dirigée par Nicolas Germain et Lina Hentgen, co-produite par l’ésam Caen/Cherbourg et Station Mir.

Dans le sillon de DADA, de The Kitchen de Rhys Chatham et de la musique concrète, CC souhaite mettre en lumière une scène musicale foisonnante, intransigeante et sauvage, en enregistrant les live performés à l’auditorium de l’ésam Caen/Cherbourg. Les concerts CC proposent des musiques produites par des artistes dont le terrain d’investigation est la matière sonore et sa physicalité, des artistes qui jouent dans les marges de l’industrie musicale.

CONTUMACE est le nouveau projet solo, post-industriel, minimal, froid, et intoxiqué de Lionel Fernandez (Sister Iodine/Antilles/Ibiza Death…) Guitare âpre, électronique statique, voix confuse.

Sortie du premier album en octobre sur Tanzprocesz.

Z.B. Aids a.k.a. Valerie Smith est le projet solo de Hendrik Hegray.

Carambolages de rythmiques perturbées, générateurs de fréquences, résidus de cassettes ou de fichiers audio, saillies de guitares. Entre psychédélisme frustre et bruitisme arrangé. Set-ups circonstanciels.

Nouveau disque sur le label Bruit Direct en septembre.

Cette soirée sera aussi l’occasion de la sortie des deux premiers albums vinyles du LABEL CC avec Mariachi (Nina Garcia), Kasper Toeplitz, Terrine (Claire Gapenne) et David Neaud.

Cette collection est dirigée par Lina Hentgen et Nicolas Germain.

Elle est co-produite par l’ésam Caen/Cherbourg et Station Mir.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

jeudi 14 octobre – 19h00 à 22h00