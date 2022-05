Séminaire doctoral RADIAN «Écriture et plasticité» ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 20 janvier 2021 14:00, Caen.

Séance proposée par Guillaume Aubry, avec Florian Gaité, chercheur en philosophie et critique d’art et Angélique Buisson, artiste.

Séance 4 : «Écriture et plasticité»

Docteur en philosophie, Florian Gaité a soutenu sa thèse «L’art et la schize du sujet. Plasticités contemporaines» en 2013. Ses travaux croisent théorie de l’art, psychanalyse et sciences du vivant, notamment à partir du concept de «plasticité» et des problématiques relatives à l’affect. Chercheur rattaché à l’Institut ACTE, il écrit pour la presse et est l’auteur de nombreux textes de catalogues d’exposition et de monographies.

Angélique Buisson développe une recherche sur les relations entre l’humain et le vivant, en lui et hors de lui. Elle compose des performances, des sculptures, des films et des installations comme des montages narratifs nés d’investigations dans l’histoire collective et les histoires individuelles. Elle a participé à de nombreuses expositions notamment au CAC Les Capucins, au CAC Brétigny ,

au CAC La Traverse, à la Fondation Ricard.

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 «Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage» de la COMUE Normandie-Université.

Organisé par les doctorants de RADIAN, le séminaire doctoral se veut un lieu d’échange et de réflexion sur les recherches doctorales en cours, nourri par les regards d’invités.

