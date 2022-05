Séminaire doctoral RADIAN «De la thèse comme livre méta» ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 4 novembre 2020 14:00, Caen.

Séance proposée par Alexis Guillier, à l’ésam Caen/Cherbourg, Caen.Avec Yann Sérandour, artiste.

Séance 1 : «De la thèse comme livre méta»

Né en 1974 à Vannes, Yann Sérandour a écrit en 2006 une thèse sur Les Lecteurs en série, enquête sur un profil artistique contemporain. Ses travaux portent sur l’utilisation du livre et des pratiques de lecture dans l’art contemporain, et sur les bibliothèques d’artistes.

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 «Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage» de la

COMUE Normandie-Université.

Organisé par les doctorants de RADIAN, le séminaire doctoral se veut un lieu d’échange et de réflexion sur les recherches doctorales en cours, nourri par les regards d’invités.

