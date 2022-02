Portes ouvertes ésam (Beaux-Arts) sites de Caen et de Cherbourg ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 5 février 2022 10:00, Caen.

Samedi 5 février, 10h00 Sur place

Les Portes ouvertes de l’ésam Caen/Cherbourg se dérouleront le samedi 5 février 2022, de 10h à 18h, sur nos sites de Caen et de Cherbourg.

Accès libre de 10h à 18h, sur présentation du passe vaccinal.

Programme 2022

Sur le site de Caen :

– 10h30 : conférences de présentation du concours d’entrée et de la 1ère année d’études

– 12h : performance dans le cadre du workshop « That person’s home »

– 13h : défilé dans le cadre du workshop « les undergrandes »

– 14h30 : conférences de présentation du concours d’entrée et de la 1ère année d’études

– 16h30 : concert d’Inès De Bruyn et restitution du workshop Acoustic Cameras.

>> Toute la journée :

Etudes :

– visite libre des espaces de l’école (grande galerie d’exposition, bibliothèque, auditorium, ateliers techniques, ateliers des étudiant·e·s, etc.)

– rencontre avec les étudiant·e·s, les équipes pédagogiques, techniques et administratives

– rencontre avec des élèves, ancien·ne·s élèves et enseignant·e·s de la classe préparatoire de Cherbourg

– boutique : accrochage et vente de travaux d’étudiant·es proposés par l’association des étudiant·e·s de l’ésam Caen/Cherbourg et l’association Les Dispersées

– expositions : accrochages de travaux d’étudiant·e·s et de ceux réalisés lors des 16 workshops inter-années et inter-options programmés du 24 janvier au 4 février

– projections de travaux de DNA1 et de l’atelier vidéo « construction d’une scène » dans l’auditorium

Grand public :

– exposition : accrochage de travaux des élèves du secteur Grand public,

– rencontre avec les enseignant·e·s et informations sur les inscriptions aux ateliers hebdomadaires Grand public de pratique artistique 2022-2023 (enfants, adolescent·e·s et adultes).

Sur le site de Cherbourg :

– 10h30 et 14h30 : présentation de la classe préparatoire et des modalités d’admission, suivie d’une visite guidée des locaux

>> Toute la journée :

– visite libre des espaces de l’école

– visite possible d’un studio étudiant de la résidence René Lebas gérée par la SA HLM du Cotentin et située à 200 m de l’ésam.

– rencontre avec les élèves, les ancien·ne·s élèves et l’équipe pédagogique de la classe préparatoire

– rencontre avec les étudiant·es et l’équipe pédagogique du DNSEP option Art mention Cherbourg – Recherches collectives et pratiques personnelles

– expositions : accrochage de travaux des élèves de la classe préparatoire

– expositions : accrochage de travaux des étudiant·es du DNSEP option Art mention Cherbourg – Recherches collectives et pratiques personnelles.

>> Les conférences seront retransmisses en visioconférence.

Tous les détails de la journée sur notre site : https://www.esam-c2.fr/Portes-ouvertes-435

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

samedi 5 février – 10h00 à 18h00