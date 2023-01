Portes ouvertes ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 4 février 2023 10:00, Caen.

Samedi 4 février, 10h00 Sur place Entrée libre https://www.esam-c2.fr/Portes-ouvertes

Le 4 février de 10h à 18h sur nos sites de Caen et Cherbourg pour découvrir nos formations (classe prépa, grades Licence et Master) et activités Grand public avec des stands, conférences, expositions

Le samedi 4 février de 10h à 18h sur nos sites de Caen et Cherbourg, et en direct sur nos comptes instagram !

L’ésam ouvre grand ses portes aux lycéen·nes et aux étudiant·es qui envisagent d’intégrer ses formations de grades Licence et Master en Art et en Design, à Caen, ou sa classe préparatoire, à Cherbourg, mais aussi à toutes les personnes désireuses d’avoir un aperçu des différentes activités de l’école et de la richesse des productions de ses élèves.

Programme 2023

Site de Caen :

conférence à 10h30 et à 14h30 : présentation du concours d’entrée et de la 1ère année d’études (durée : 1h)

stand Scolarité : renseignements sur les conditions d’inscriptions, échanges avec les personnels, enseignant·es et étudiant·es

stand Classe prépa : rencontre avec des élèves, ancien·nes élèves et enseignant·es de notre classe préparatoire située à Cherbourg

stand Grand public : rencontre avec les enseignant·es et informations sur les inscriptions aux ateliers hebdomadaires de pratique artistique et les stages proposés toute l’année aux enfants, adolescent·e·s et adultes

stands Associations : échanges avec des membres de l’Association des étudiant·e·s et de l’association Les Dispersées, composée de diplômé·es de notre DNSEP Design mention Éditions.

visite libre de l’ensemble des espaces de l’école (grande galerie d’exposition, bibliothèque, auditorium, ateliers techniques, ateliers des étudiant·es, etc.) et rencontre avec les étudiant·es, les équipes pédagogiques, techniques et administratives

accrochage de travaux des élèves du secteur Grand public

accrochage et vente de travaux d’étudiant·es proposés par l’association des étudiant·e·s et l’association Les Dispersées

accrochages de travaux d’étudiant·es par année et par option d’études

présentations des travaux réalisés lors des workshops inter-années et inter-options programmés du 23 janvier au 3 février (détail sur notre site internet)

Site de Cherbourg :

conférence à 10h30 et à 14h30 : présentation de la classe préparatoire et des modalités d’admission (durée : 1h30) suivie d’une visite guidée des locaux (durée : 30 min)

visite libre de l’ensemble des espaces de l’école et rencontre avec les élèves, les ancien·ne·s élèves et l’équipe pédagogique de la classe préparatoire

accrochage de travaux des élèves de la classe préparatoire

exposition des rendus du workshop “On s’expose” mené par Stéphanie Gilles la semaine précédente

possibilité de visiter un studio étudiant de la résidence René Lebas gérée par la SA HLM du Cotentin et située à 200 m de l’ésam.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

samedi 4 février – 10h00 à 18h00