Nueva Vision ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 15 octobre 2020

Exposition de Renaud Perrin du 16 octobre au 6 novembre 2020, proposée dans le cadre du festival “Une saison graphique”

Du 16 octobre au 6 novembre, dans le cadre du festival ” Une Saison Graphique “, Renaud Perrin investit l’atrium du site de Caen de l’ésam avec l’exposition ” Nueva Vision ” qui, à travers peintures, sérigraphies et éditions, tente d’établir des liens entre la musique, l’architecture et l’espace.

À l’occasion d’un séjour à Madrid, Renaud Perrin a réalisé une série de peinture de grands formats, aux lignes géométriques et couleurs franches, inspirées d’espaces et d’architectures de la ville.

Ce travail, complété de photographies d’enseignes et de lettrages urbains, a servi de matière à une édition en risographie réalisée en février dernier lors d’un workshop avec des étudiant·e·s de l’ésam.

En parallèle de cette édition, l’exposition présentera également des diptyques peints sur du bois, mettant en scène des morceaux de musique post-punk.

Renaud Perrin a étudié à la HEAR de Strasbourg et vit à Marseille depuis 2002. Il développe différentes activités et projets en lien avec l’image et l’espace : publications d’albums illustrés et de livres d’artistes, installations et scénographies d’expositions, vidéos et films d’animation, performances dessinées, etc.

Il a recours à une variété d’outils et de techniques d’impression : dessins à la machine à écrire, linogravure, sérigraphie, etc. Il collabore fréquemment avec des écrivain·e·s et musicien·ne·s pour des projets qui connaissent parfois des développements multiples (livre, exposition, spectacle).

Exposition du 16 octobre au 6 novembre

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h30

Atrium de l’ésam — Site de Caen

>> Rencontre avec Renaud Perrin le jeudi 15 octobre à 18h à l’ésam

>> Prolongez l’événement à 20h au Frac pour ” Le soir d’après #6, carte blanche à Patrice Carré avec DDAA “, gratuit, sur réservation :

=> http://www.fracnormandiecaen.fr/evenements/278/carte-blanche-patrice-carre-avec-ddaa

Soirée carte blanche à l’artiste Patrice Carré (diplômé DNSEP Art à l’ésam en 1983) dans le cadre de l’exposition « Un été indien » au Frac Normandie Caen.

– Concert « Rapad-D-Rapad » du groupe Déficit Des Années Antérieures

– Présentation de l’édition « Loin Hop » de l’artiste Patrice Carré

jeudi 15 octobre 2020 – 18h00 à 19h00

vendredi 16 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

lundi 19 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

mardi 20 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

mercredi 21 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

jeudi 22 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

vendredi 23 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

lundi 26 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

mardi 27 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

mercredi 28 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

jeudi 29 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

vendredi 30 octobre 2020 – 09h00 à 18h30

lundi 2 novembre 2020 – 09h00 à 18h30

mardi 3 novembre 2020 – 09h00 à 18h30

mercredi 4 novembre 2020 – 09h00 à 18h30

jeudi 5 novembre 2020 – 09h00 à 18h30

vendredi 6 novembre 2020 – 09h00 à 18h30