Nekkalante – Festival de cinéma ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 9 novembre 2022

Festival de cinéma organisé par Free Label les mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2022, de 11h à 18h.

Nekkalante est un mot Wolof qui signifie solidarité mutuelle en français.

Projet itinérant entre Paris-Cergy, Caen, Dakar et Tambacounda porté par Bocar Niang (doctorant RADIAN, pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 2022—2023), ce festival présente les travaux de cinéastes et d’artistes contemporain·es africain·es et français·es évoluant

dans les champs de la vidéo et du film documentaire.

Pour cette quatrième édition, des projections de séries, de longs et de courts métrages, des débats entre réalisateur·rices et spectateur·rices ainsi qu’une table ronde et une master class dédiées aux questions du langage cinématographique, du tournage de films dans les rues, des aides et formations existantes pour le cinéma africain, des liens entre les métiers

du cinéma et des autres formes d’arts auront lieu à l’ésam.

Au programme :

— projections : « Walabok » de Fatou Kandé Senghor, « Slam, ce qui nous brûle » de Pascal Tessaud, « Le silence de la grande ville » d’Oumar Sall, Mane de Sandra Krampelhuber, « Demb ak téy » d’Ina Thiam ;

— master class avec Jean Fall (fondateur de Cinewax) ;

— speed meeting avec Germain Coly (directeur de la Cinématographie du Sénégal), Alou Diang (responsable du pôle cinéma de Tamba école d’art), Georges Denis Diatta (directeur du centre culturel de Tambacounda), Youssouf Diatta (directeur du centre culturel de Sédhiou), Gora Diouf

(doctorant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar)

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

mercredi 9 novembre – 10h00 à 18h00

jeudi 10 novembre – 10h00 à 18h00