NDK x ÉSAM — Glass + VAKRM ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 21 octobre 2021 18:30, Caen.

Jeudi 21 octobre, 18h30 Sur place Gratuit, sur inscription https://www.weezevent.com/ndk-everythingwillbeoklesrescapees-glass-vkrm?fbclid=IwAR07tDVpRMftwjVMDQwsE8RfOxn0dXHFZtJUQRAG2omPyCg9SlgZeuwr1SA

Clôture de l’expo des diplômé·es et concerts

Dans la foulée de la clôture de l’exposition “Everything will be okay” (Les Rescapé·e·s), le festival NDK propose une soirée exceptionnelle dans l’Auditorium de notre site de Caen, le 21 octobre :

-18h30 : clôture de l’exposition

-20h : concert de Glass et du groupe VAKRM, composé de deux diplômés de l’ÉSAM (Arthur Belhomme et Victor Bureau) et de Clément Angélique.

_

Après 20 ans d’une histoire très riche, Nördik Impakt laisse place à NDK, deux semaines dédiées aux musiques électroniques, à la création et aux rencontres ! !

NDK c’est un festival à taille humaine, ouvert et défricheur.

Un parcours artistique au cœur de la Ville de Caen et une expérience au long cours, axée sur l’émergence et laissant une place de choix aux artistes et collectifs du territoire.

— Gratuit sur réservations

— Réservations :



— Ouverture de l’exposition : 18h30

— Début des concerts : 20h00

Glass

Entre musique électronique contemporaine et compositions abstraites, Glass développe une signature sonore dense à travers laquelle le duo explore l’ambiguïté et la complexité de nos modes de vie saturés en contenus multimédias. Ils sont auteurs, depuis 2020, de sorties remarquées sur des labels tels que « OOH-Sounds » ou « Santé Records ». Le groupe a également participé à des collaborations audiovisuelles avec les artistes Lorem et Primitivo autour de l’intelligence artificielle – « crY » vidéo – et Lucia Bertazzo au sein du projet collaboratif « XquisiteForce.AV » présenté au CTM festival 2021 par le label SFX. Glass proposera, à l’occasion de NDK, un tout nouveau live jouant avec les références club dans une expérience sonore hybride et ludique inspirée de leur sortie chez Comic Sans Records.

Vakrm

Le groupe VAKRM est composé deux anciens étudiants de l’ÉSAM (Arthur Belhomme et Victor Bureau) ainsi que de Clément Angélique.

Exposition: Everything will be okay (Les rescapé·e·s)

L’exposition rassemble les travaux des 37 jeunes artistes et designers qui ont obtenu en juin 2021 le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP–Bac+5, grade Master), option Art (mention «Art » et mention «Cherbourg, recherches collectives et pratiques personnelles ») et option Design Éditions, à l’école supérieure d’arts & médias de Caen/ Cherbourg:

Mélodie Assailly, Amélie Asturias, Audrey Aumegeas, Isidora Avraam, Camilo Bayter Osorio, Élisa Bertin, Marie Bloyet, Stéphane Cador, JianJun Cai, Yanan Cao, Yebon Choi, Marine Coullard, Aline Darras, Manon Demarles, Quentin Garo, Vincent Girard, Soline Guigonis, Jill Guillais, Isabelle Hoang, Marie Humbert, Lucille Jallot, Aude Jourdain, Haniyeh Kazemi, Salomé Lapleau, Loïc Leclercq, Margaux Le Pape, Ana Maria Lozano, Nicolas Macumi, Lucie Maniol, Laurie Noyelle, Grégoire Quillet, Bertille Raou-Bouvier, Pauline Rima, Axel Spagnol, Morgane Velut, Sijia Wang, Ying Zheng.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

jeudi 21 octobre – 18h30 à 22h30