Exposition du 17 novembre au 08 décembre 2022, vernissage le 17 novembre à 18h30.

Exposition du 17 novembre au 08 décembre 2022, vernissage le 17 novembre à 18h30. Proposée dans le cadre du doctorat RADIAN, avec le soutien de Vassard OMB Mobilier. Si son travail s’inscrit dans l’art contemporain, Benjamin Hochart revendique les influences de la bande-dessinée, de la science-fiction, de l’art brut et des arts populaires comme les témoins d’une pratique artistique fondée sur la non-hiérarchie des genres et des arts.

Son travail propose des formes aux lectures multiples qui tentent de perturber un ordre établi, tout en explorant le potentiel politique des positions marginales issues des contre-cultures ou des cultures populaires. L’objectif avoué étant notamment de donner de la visibilité à tous les genres dits «mineurs» sans créer de rupture entre la vie et la production de formes artistiques. Il tente ainsi de produire une œuvre protéiforme, à la fois poétique et politique. L’exposition N+1 N+2 témoignera des développements récents de son travail, dans le cadre de son doctorat de création RADIAN, intitulé «Renverser, assembler : l’activité artistique populaire». Grande galerie de l’ésam – Site de Caen

Du lundi au jeudi : 12h-18h

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen
17 cours Caffarelli, 14000 caen

