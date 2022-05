Impressions multiples ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 26 novembre 2020 09:30, Caen.

26 – 29 novembre 2020

Le salon de l’édition contemporaine.

Du 26 au 29 novembre 2020, Impressions multiples propose une version entièrement dématérialisée de son Salon, avec des rencontres avec des éditeur·rice·s, artistes et designers invité·e·s par les enseignant·e·s et les étudiant·e·s de l’option Design Éditions de l’ésam Caen/Cherbourg.

Elle se prolongera sur une plateforme en ligne permettant de découvrir le travail d’autres éditeur·rice·s et collectifs.

PROGRAMME 2020

Tout au long du week-end retrouvez des portraits d’éditeur·rices et des présentations d’ouvrages sur instagram : https://www.instagram.com/impressionsmultiples/

MARDI 24 NOVEMBRE

14h : Inauguration d’Impressions Multiples #9 – Présentation du programme.

14h30 : Présentation vidéo du collectif SILO.

15h : Présentation vidéo du duo La Bource ou Le Pouet.

17h : Discussion avec Lou-Maria LeBrusq (collectif SILO) et Enora Bource+Izypt ( La Bource ou Le Pouet) à propos des pratiques collectives de l’édition.

18h : Présentation vidéo des éditions Surfaces Utiles.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

10h : Discussion avec Olivier Bertrand, à propos de l’ouvrage « Comment survivre après l’école d’art ? » paru aux éditions Surfaces Utiles.

11h : Présentation vidéo de la revue TXT.

15h : Présentation vidéo des éditions Collection RVB.

16h : Diffusion de la Playlist de la bibliothèque de l’ésam.

17h : Présentation vidéo de Pétrole Éditions.

SAMEDI 28 NOVEMBRE

10h-12h : Atelier d’écriture collaborative avec l’Atelier des Chercheurs (limité à 15 pers. max).

11h : Présentation vidéo de la Librairie Lame.

15h : Présentation vidéo des éditions Adverse.

16h : Rencontre entre étudiant·e·s autour de la notion d’écologies de l’édition.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

10h : Présentation vidéo de l’association Les Dispersées.

14h : Conférence d’Anne-Laure Franchette, fondatrice du salon de l’édition Volumes, Zürich.

16h : Présentation vidéo de l’association des étudiant·e·s de l’ésam.

17h : Clôture du salon et échanges avec les étudiant·e·s de l’option design mention éditions.

Initié par l’ésam Caen/Cherbourg en 2011, le salon Impressions Multiples s’adresse à tous les amateurs/trices d’objets littéraires et poétiques de toutes formes. Il a pour vocation première de mettre en contact le grand public avec les étudiant.e.s de l’école et les éditeurs/trices renouvelant les pratiques de l’édition contemporaine. “Impressions Multiples” est ainsi l’occasion de découvrir le paysage rare et singulier de l’édition contemporaine, composé de formes et de pratiques issues du monde de l’art, du graphisme, de la typographie, de l’illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la littérature, du design, de la création sonore, audiovisuelle et de l’édition numérique.

Ce salon exceptionnel offre l’opportunité de renconter des éditeurs/trices, artistes et designers invité.e.s par les enseignant.e.s et étudiant.e.s de l’option Design Éditions de l’ésam Caen/Cherbourg, mais aussi d’assister à des expositions et des conférences dans les locaux de l’école.

Impressions multiples s’inscrit dans le cadre du WEEA (Week-End de l’Édition d’Art) qui pour sa deuxième édition, du 26 au 29 novembre, fédère les initiatives portées dans le domaine de l’édition par plusieurs structures culturelles caennaises : l’Artothèque, la BIBI-Amavada, le Frac Normandie Caen, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, la librairie Eureka Street, etc.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

jeudi 26 novembre 2020 – 09h30 à 17h30

vendredi 27 novembre 2020 – 09h30 à 17h30

samedi 28 novembre 2020 – 09h30 à 17h30

dimanche 29 novembre 2020 – 09h30 à 17h30