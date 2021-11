Caen ésam Caen/Cherbourg - Site de Caen Caen, Calvados Impressions multiples #10 ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Impressions multiples #10 ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 3 décembre 2021 10:00, Caen. 3 et 4 décembre Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires, pass sanitaire obligatoire https://www.facebook.com/ImpressionsMultiples Salon d’édition contemporaine — Multiples & imprimés d’artistes, essais graphiques & typographiques, éditions électroniques & sonores, micro-édition. Les 3 et 4 décembre 2021

Dans le cadre de la Semaine des Éditions d’Art (SÉA)

Sur le site de Caen de l’ésam Caen/Cherbourg et à La Bibi. Identité graphique: Anissa Pasques Faraday (Master mention design editions) ✹ IMPRESSIONS MULTIPLES est l’occasion de découvrir un paysage rare et singulier de l’édition contemporaine, composé de formes et de pratiques issues du monde de l’art, du graphisme, de la typographie, de l’illustration, de la revue, du fanzine, de la poésie, de la littérature, du design, de la création sonore, audiovisuelle et de l’édition numérique. ✹ IMPRESSIONS MULTIPLES propose de mettre en contact les étudiants de l’ésam et le public avec onze éditeurs invités et un grand nombre d’ouvrages d’autres maisons d’édition indépendantes. ✹ IMPRESSIONS MULTIPLES est une invitation à des rencontres sensibles et à l’exploration des territoires peu présentés de l’édition contemporaine. L’édition #10 se déroulera dans deux lieux: le vendredi 3 décembre à l’ésam Caen/Cherbourg, site de Caen, et le samedi 4 décembre à la Bibi. Cette manifestation est une composante de l’offre pédagogique de l’ésam Caen/Cherbourg, et plus particulièrement de la mention « éditions ».

_

Instagram : https://www.instagram.com/impressionsmultiples/

www.esam-c2.fr ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados vendredi 3 décembre – 10h00 à 18h00

samedi 4 décembre – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu ésam Caen/Cherbourg - Site de Caen Adresse 17 cours Caffarelli, 14000 caen Ville Caen lieuville ésam Caen/Cherbourg - Site de Caen Caen