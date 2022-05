Imaginaire des villes ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 7 octobre 2020 09:30, Caen.

Mercredi 7 octobre 2020, 09h30 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19 https://www.esam-c2.fr/IMG/pdf/je_imaginaire_villes_7octobre20_1_.pdf

Cette journée d’étude abordera les innovations existantes au sein de l’espace urbain autour de la notion de «villes créatives».

Journée d’études proposée par l’ésam Caen/Cherbourg, Sciences Po Caen, et l’Université de Caen dans le cadre du séminaire «Utopie urbaine : Recherche–création–action». Organisée par Abir Belaid, Françoise Schein, Brice Giacalone et Antoine Idier.

Ayant pour objet de mettre en lumière l’importance des démarches artistiques et culturelles dans la construction et l’appréhension de l’espace public, elle questionnera les rôles des différents acteurs (institutionnels, publics, privés, associatifs, etc.) et des habitants. Elle interrogera les processus de l’innovation territoriale et des transitions, comme la notion de «tiers-lieux».

>> le mercredi 7 octobre 2020, de 9h30 à 17h30, Auditorium de l’ésam, site de Caen

Programme :

– 9h30

Accueil, café

– 9h40

Mot de bienvenue des organisateurs

– 9h45

Introduction de Marc Pottier, maire de Colombelles, vice-président de Caen-la-mer délégué à la culture, président de l’ésam Caen/Cherbourg.

– 10h/10h30

Nathalie Brevet_Hughes Rochette. «La goutte de vapeur qui brille dans l’espace…»

– 10h30/10h55

Hervé-Armand Béchy «L’art public contemporain : le sens des mots»

– 10h55/11h20

Discussion

– 11h35/12h

Matei Gheorghiu «Les plateformes de fabrication distribuée, quels rôles dans la réindustrialisation ?»

– 12h00/12h25

Discussion

– 14h/14h25

Marine Van Schoonbeek, «Thanks for Nothing, art et engagement associatif »

– 14h25/14h50

Malte Martin «”Réinventer l’agora” ou comment rendre l’espace public ? Le design des communs dans la fabrication de la ville.»

– 15h30/15h55

Fazette Bordage «Des lieux qui bruissent»

– 15h55/16h20

Etienne Delprat «Bullshit words, Instrumentalisation, dépossession : faire, faire faire et (ne pas) laisser faire la ville créative. Un exercice de contre-composition possible ? »

– 16h20/16h45

Frédérick Lemarchand «Face à l’effondrement. Quels imaginaires ? Quelles utopies ?»

– 16h45/17h30

Discussion et clôture.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

mercredi 7 octobre 2020 – 09h30 à 17h30