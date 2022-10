Hypothèse – Journée d’études ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 16 novembre 2022 10:00, Caen.

Mercredi 16 novembre, 10h00 Sur place Gratuit https://www.esam-c2.fr/Programme-550

La journée d’études «Hypothèse» a pour objet de questionner les relations de la bande dessinée au numérique, à la science et à la fiction.

Des personnalités contemporaines reconnues pour leurs qualités de scénaristes et de dessin sont invitées à présenter leur travail de 10h à 12h à l’ésam lors d’une table ronde animée par François Millet, directeur de projet «Science et société»

au Dôme, et Christophe Bouder, enseignant à l’ésam et membre du Laboratoire Modulaire. Cette table ronde sera suivie d’un court atelier à destination d’étudiant·es de l’ésam puis d’une rencontre publique à 18h au Dôme.

Le Laboratoire Modulaire de l’ésam propose un espace d’expérimentation artistique et théorique dédié à l’étude et au développement de pratiques artistiques dans les espaces numériques (physiques et/ou virtuels).

Il est soutenu par la mission recherche de la Direction générale de la création artistique du Ministère de la culture et a pour partenaires Le Dôme, Station Mir/Festival ]interstice[, Oblique/s, Espace

Multimédia Gantner.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

mercredi 16 novembre – 10h00 à 20h00