Festival ]interstice[ – Soirée d’ouverture ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 6 octobre 2021 18:00, Caen. Mercredi 6 octobre, 18h00 Sur place https://www.facebook.com/events/583490892788592?ref=newsfeed Soirée d’ouverture du festival ]interstice[ qui se déroule du 5 au 17 octobre 2021 Programme : -18h : ouverture du festival en présence des artistes

-19h30 : “Salammbô”, concert/vidéo de Jacques Perconte & Othman Louati Et à partir de 20h30 au Cargö (jauge limitée)

> “Phyllotaxis”, Macular

> “SpaceTime Helix”, Michela Pelusio

> “Earthsatz”, Dylan Cote & Pierre Lafanechère

