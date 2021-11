Fabrice Houdry ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 18 novembre 2021 18:00, Caen.

Exposition dans le cadre du festival Une Saison Graphique

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30

Ne en 1969 à Paris, Fabrice Houdry est diplôme d’e tat en sport et en design graphique. Il opè re re gulièrement en associant ces deux domaines. Après avoir longtemps pratique l’illustration, il e largit son travail à d’autres supports, en multipliant des expe riences autour de l’e dition, du graphisme et des Arts Plastiques. Au de but des anne es 1990, Il fonde la librairie La petite fabrique d’images à Rouen, lieux de curiosite s et d’expe riences e ditoriales autour des arts visuels. En 2000 il cre e le studio de design graphique et d’illustration YARALT. Il y re alise de nombreux projets notamment dans les domaines de la communication et du design e ditorial ainsi que la programmation d’expositions et de festivals de die s à la cre ation visuelle. Il poursuit parallèlement une activite artistique personnelle et collective en rejoignant HSH CREW en 2011. Il est l’auteur de plusieurs livres destine s à la jeunesse.

Les lignes que Fabrice Houdry invente ont la simplicite de l’essentiel et la force de l’e pure. Son univers joue avec la fragilite de l’espace et l’impact de l’aplat colore . Il pose un graphisme aux formes et aux traits allant droit au but et qui nous parle calmement d’arbres, de rochers, d’eau, de comportements humains, d’animaux et de ve ge taux. Il est truffe d’anecdotes entre des lignes droites et des courbes qui se croisent. De bleu qui fait la pige à du jaune. Du Rouge qui fre quente en cachette le vert. D’un noir solitaire. D’angles me contents et de cercles te me raires, de sauvageries aussi.

https://unesaisongraphique.fr/esam/

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

