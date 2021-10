Caen ésam Caen/Cherbourg - Site de Caen Caen, Calvados Expo “Erasmus days” ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Expo “Erasmus days” ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 14 octobre 2021 12:00, Caen. 14 – 22 octobre Sur place https://www.erasmusdays.eu/event/exposition-de-retour-de-mobilite-back-from-mobility-exhibition/ Exposition des travaux réalisés lors d’un semestre à l’étranger par 11 étudiant·e·s. Du 14 au 22 octobre 2021, vernissage le 14 octobre. Avec Gaëlle Barbiaux, Elina Boisson, Coline Cabon, Emma De Robertis, Minjeong Jeon, Maximilien Picard, Marion Rénier, Lucie Salmagne, Nora Sardi, Peter Trelcat, Stoyan Vanrapenbusch.

Labo 3 bâtiment E de l’ésam site de Caen. ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados jeudi 14 octobre – 12h00 à 18h00

vendredi 15 octobre – 09h00 à 17h00

lundi 18 octobre – 09h00 à 18h00

mardi 19 octobre – 09h00 à 18h00

mercredi 20 octobre – 09h00 à 18h00

jeudi 21 octobre – 09h00 à 18h00

vendredi 22 octobre – 09h00 à 17h00

