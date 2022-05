Dispositifs immersifs : enjeux techniques et esthétiques ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Dispositifs immersifs : enjeux techniques et esthétiques ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 9 octobre 2020 09:30, Caen. Vendredi 9 octobre 2020, 09h30 Sur place Sous réserve des contraintes sanitaires liées au Covid-19 https://www.esam-c2.fr/Residence Le Laboratoire Modulaire de l’ésam Caen/Cherbourg organise une journée d’études autour du travail d’Adelin Schweitzer, artiste en résidence de recherche à l’ésam en 2020-2021. Adelin Schweitzer présentera #ALPHALOOP qui investit la réalité étendue (XR) à travers un rituel technologique et narratif et sera précédé d’une conférence de Claire Chatelet, maître de conférences en audiovisuel et nouveaux médias, sur les dispositifs immersifs de réalité virtuelle.

Claire Chatelet est conceptrice de projets interactifs et maître de conférences en audiovisuel et nouveaux médias à l’Université Paul-Valéry, Département Cinéma Théâtre. Programme :

– conférence de Claire Chatelet, 9h30-10h45

– présentation du projet #ALPHALOOP d’Adelin Schweitzer, 11h00-11h45

– échange entre Claire Chatelet et Adelin Schweitzer, médiation Luc Brou (Oblique/s) 11h45-12h30 >> Entrée libre Informations complémentaires :

