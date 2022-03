Conférence “Nouveaux standards” – Séminaire recherche RADIAN ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 16 mars 2022 14:00, Caen.

Mercredi 16 mars, 14h00 Sur place Gratuit https://www.esam-c2.fr/Evenements-2021-2022

Séance proposée par Clément Hébert, avec Valérie Mavridorakis, historienne de l’art, et Isabelle Gournay, architecte et historienne de l’art.

“Nouveaux standards”

Conférence de Valérie Mavridorakis, historienne de l’art, et Isabelle Gournay, architecte et historienne de l’art, le 16 mars 2022 à 14h, sur une invitation de notre doctorant Clément Hébert.

Professeure d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris Sorbonne, les recherches de Valérie Mavridorakis portent principalement sur l’art des années 1960—70, en particulier sur l’art américain. Éditrice de l’anthologie Art et science-fiction : la Ballard Connection (Mamco, 2011), beaucoup de ses travaux concernent les textes d’artistes. Elle est l’auteure de la monographie Siah Armajani, pragmatisme et anarchie (Presses du réel, 2021).

Architecte DPLG et docteur en histoire de l’art (Yale University), Isabelle Gournay (Emerita, University of Maryland) réside à Greenbelt, ville-modèle du New Deal où elle est membre du Comité consultatif d’Urbanisme. Ses publications gravitent essentiellement autour de thèmes franco-américains, tels que l’intervention du constructeur Levitt en région parisienne ou l’impact socio-culturel de l’Ecole des beaux-arts de Paris aux Etats-Unis et au Canada. Elle a co-dirigé une étude sur le patrimoine moderne dans l’état du Maryland ainsi que les ouvrages suivants : Ernest Cormier et l’Université de Montréal, Montréal Métropole 1880—1930, Paris on the Potomac : The French Influence on the Architecture and Art of Washington, D.C. et Iconic Planned Communities and the Challenge of Change.

_

Doctorat RADIAN : Recherches en Art, Design, Innovation, Architecture en Normandie.

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » au sein de la Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) Normandie-Université, dont chacune des écoles partenaires est membre.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen 14000 Caen Calvados

mercredi 16 mars – 14h00 à 18h00