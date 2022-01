Conférence « Les terrains imaginés de la recherche-création » – Séminaire recherche RADIAN ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 23 février 2022 14:00, Caen.

Mercredi 23 février, 14h00 Sur place Gratuit, sur présentation du passe vaccinal

Séance proposée par Edouard Prulhière, avec Sandra Delacourt, historienne de l’art contemporain

« Les terrains imaginés de la recherche-création »

Conférence de Sandra Delacourt le 23 février 2022 à 14h, sur une invitation de notre doctorant Édouard Prulhiere.

A partir des imaginaires historiques et contemporains de la recherche-création, ce séminaire doctoral se penchera sur les potentiels contestataires ou alternatifs des savoirs produits par l’art. Il mettra en exergue la multiplicité des terrains disciplinaires et non disciplinaires sur lesquels se fondent les recherches menées par l’art, et il interrogera les modalités indisciplinées de leur évaluation, mais aussi les formes temporaires de consensus et les inévitables dissensus qu’elles impliquent.

Sandra Delacourt est critique d’art indépendante, docteure et professeure d’histoire de l’art contemporain à l’ESAD TALM-Tours et chercheuse associée à l’HiCSA (Université Paris 1). Ses recherches s’intéressent aux usages politiques des savoirs, ainsi qu’aux rapports de domination sociale et culturelle qu’ils impliquent. Sandra Delacourt est notamment l’auteure de « L’artiste-chercheur, un rêve américain au prisme » de Donald Judd (B42, 2019), et elle a co-dirigé « Le chercheur et ses doubles » (B42, 2016).

Doctorat RADIAN : Recherches en Art, Design, Innovation, Architecture en Normandie.

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » au sein de la Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) Normandie-Université, dont chacune des écoles partenaires est membre.

ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen 17 cours Caffarelli, 14000 caen

