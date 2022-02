Conférence « Comprendre les cultures numériques contemporaines en les confrontant à leurs sources : le cas de la cybernétique » ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen, 3 mai 2022 17:00, Caen.

« Comprendre les cultures numériques contemporaines en les confrontant à leurs sources : le cas de la cybernétique »

Les technologies numériques ont transformé la production, l’accès et la mise en circulation des connaissances, des opinions et des expériences esthétiques : Donatien Aubert analyse depuis plusieurs années cette transition épistémologique, politique et sensible. Pour la contextualiser, il est nécessaire de poser ses contextes historiques d’émergence.

Cette présentation portera plus spécifiquement sur un mouvement technoscientifique apparu pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis : la cybernétique. Regroupant un ensemble de disciplines telles que l’analyse et le traitement du signal, la robotique, la neurologie et la psychologie comportementale, la cybernétique devait permettre à de nombreux chercheurs outre-Atlantique de fonder une nouvelle science. Ils espéraient celle-ci en mesure de leur conférer un avantage déterminant dans les domaines de la cryptologie, de la géostratégie ou encore de la création de dispositifs tactiques. Croyant en une interchangeabilité des substrats organiques et artificiels, les cybernéticiens pensaient pouvoir modéliser la conscience. Les réductionnismes qu’ils ont introduits (telle l’assimilation du cerveau à une boîte noire), ont permis l’émergence de l’informatique et de l’IA. La prospective militaire a fait sien l’imaginaire cybernéticien. La société dans laquelle nous vivons étant organisée autour de technologies développées primitivement dans cette perspective belliciste, nos représentations du monde s’en détachent avec difficulté. Cybernetics: From 1942 Onwards en propose un bilan critique.

Donatien Aubert est artiste, chercheur et auteur. Il est diplômé de l’École nationale supérieure d’Arts de Paris-Cergy et de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (où il a accompli un doctorat en littérature comparée). Il a en outre été chercheur pendant trois ans au sein de l’EnsadLab (le Laboratoire de l’École nationale supérieure des arts décoratifs).

Donatien Aubert réalise des œuvres hybrides (vidéos, installations interactives, programmes de réalité virtuelle, sculptures créées par conception et fabrication assistées par ordinateur, projets art & science), équilibrant au service d’une mise en perspective épistémologique et historique, des formes qui doivent autant à la culture classique de la curiosité (scientifique et lettrée) qu’à celle des technosciences contemporaines.

Donatien Aubert appuie ses réalisations sur des ressorts perceptifs qu’ont renforcé les technologies numériques (générativité, interactivité, immersion), en mobilisant une grammaire visuelle capable de mettre en tension une esthétique baroque et romantique avec des influences plus minimales et industrielles.

Il a été exposé au sein de plusieurs biennales en France (Némo, Chroniques) et son travail a été présenté à l’international (Taipei, Kyoto, Moscou, Lausanne). Il est lauréat de la commande photographique du CNAP « Image 3.0 » en 2020. Son travail a fait l’objet d’une exposition personnelle à la Galerie Odile Ouizeman, à Paris, en 2021.

Il est publié à Paris, aux Éditions Hermann (Vers une disparition programmatique d’Homo sapiens ?, 2017) et a participé à des ouvrages scientifiques, notamment L’art de la mémoire et les images mentales, aux éditions du Collège de France.

