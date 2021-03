Caen ésam Caen/Cherbourg - Site de Caen Caen, Calvados Concours d’entrée : prolongation des inscriptions (26 mars) et entretiens en distanciel ésam Caen/Cherbourg – Site de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Le concours d'entrée en première année se déroule les 12 et 13 avril prochain, finalement en distanciel. Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 26 mars.

Prolongation des inscriptions

Le concours d'entrée en première année à l'ésam Caen/Cherbourg aura lieu le lundi 12 et mardi 13 avril prochain. Il ne pourra pas être organisé en présentiel sur le site de Caen comme nous l'avions envisagé initialement. D'une part la situation sanitaire reste trop incertaine, d'autre part des perturbations sur les lignes SNCF à destination de la Normandie ne sont pas à exclure. Par conséquent, pour éviter des conditions difficiles aux candidat.e.s, le concours d'entrée à l'ésam Caen/Cherbourg sera organisé exclusivement à distance : ainsi l'entretien avec le jury aura lieu par visioconférence selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement. Compte tenu de ces modifications de dernières minutes, il a été décidé de prolonger la période d'inscription jusqu'au 26 mars, afin de permettre de nouvelles candidatures rendues possibles par l'organisation distancielle.

